Новым премьером Франции назначен ответственный за выход из изоляции Жан Кастекс

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон назначил в пятницу Жана Кастекса новым премьер-министром страны, объявил Елисейский дворец.

Ранее в этот же день было объявлено об отставке Эдуара Филиппа с поста главы правительства.

Кастекс – высокопоставленный французский чиновник, на которого была возложена координация вывода страны из режима изоляции, введенного из-за пандемии COVID-19.

Газета Le Figaro называет Кастекса "историческим саркозистом" (сторонником бывшего президента Франции Николя Саркози) и отмечает его успешный менеджмент по снятию эпидемиологических ограничений.

Кастексу 55 лет. Он известен своей работой в Счетной палате Франции. На муниципальных выборах 15 марта он убедительно был переизбран в первом туре 75,7% голосов в качестве мэра города Прад в Восточных Пиренеях от правоцентристской партии "Республиканцы".