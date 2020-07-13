Правозащитники сообщили о задержании свыше 700 человек в Белоруссии с начала президентской кампании

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии с начала президентской избирательной кампании было задержано более 700 человек, каждый пятый подвергся административному аресту, сообщают правозащитники.

"Власти продолжают политику применения репрессий в отношении участников мирных собраний, блогеров, политических активистов. Количество политических заключенных в стране достигло 24 человек. Количество задержанных с момента начала избирательной кампании (с 8 мая - ИФ) составило, как минимум 703 человека, из них 129 были подвергнуты административным арестам и 252 - оштрафованы", - говорится в отчете правозащитного центра "Весна" и РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет".

Правозащитники утверждают, что созданные властями условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам проведения справедливых, демократических выборов, основанных на принципах равной конкурентной политической борьбы.

Кроме того, отмечено в отчете, "один из потенциальных кандидатов в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко уже фактически начал активную агитационную кампанию с активным использованием государственных СМИ, а также ресурса исполнительной "вертикали".

Как сообщалось, белорусские правозащитники признали политзаключенными ряд участников предвыборной кампании за пост президента, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, блогера Сергея Тихановского, а также ряд их сторонников и блогеров.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа.