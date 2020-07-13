Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

В Киеве суд снял домашний арест с фигурантки дела об убийстве Павла Шеремета

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Киева по ходатайству адвокатов отменил домашний арест медсестре Яне Дагурь, которая проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом в фейсбуке сообщила депутат Рады Яна Зинкевич.

Ранее Дугарь была обязана находиться под домашним арестом по ночам, она была ограничена в передвижениях. Теперь ей будет можно ездить по всей Украине, с нее снимут электронный браслет и она будет только обязана являться в суд и к следователям по повестке.

Работавший в Белоруссии, России и на Украине журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве в Киеве автомобиля руководителя "Украинской правды" Алены Притулы.

Имена подозреваемых в причастности к его убийству нацполиция Украины назвала в декабре 2019 года. Под подозрение попали ветеран АТО Андрей Антоненко, военная медсестра Дугарь, волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. По версии следствия, журналиста убили, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Расследование дела завершилось в мае 2020 года.

Антоненко остается под стражей. Печерский суд Киева в мае отпустил Дугарь под залог и обязательство носить электронный браслет, не выходить из дома по ночам и не выезжать из города без разрешения следователя.

Убийство Павла Шеремета

6
Павел Шеремет Киев Яна Дугарь Алена Притула Андрей Андрей Антоненко

Новости по теме

Новости

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Берлин начал переговоры со странами ЕС о санкциях против РФ в связи с кибератакой

Общественники заявили о первом в истории общемировом перерыве в учебе школьников и студентов

Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше

Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах

Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах

Более 20 человек пострадали при пожаре на корабле ВМС США

Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Российские военные сообщили об отбитой атаке беспилотников на Хмеймим

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');