В Киеве суд снял домашний арест с фигурантки дела об убийстве Павла Шеремета

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Киева по ходатайству адвокатов отменил домашний арест медсестре Яне Дагурь, которая проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом в фейсбуке сообщила депутат Рады Яна Зинкевич.

Ранее Дугарь была обязана находиться под домашним арестом по ночам, она была ограничена в передвижениях. Теперь ей будет можно ездить по всей Украине, с нее снимут электронный браслет и она будет только обязана являться в суд и к следователям по повестке.

Работавший в Белоруссии, России и на Украине журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве в Киеве автомобиля руководителя "Украинской правды" Алены Притулы.

Имена подозреваемых в причастности к его убийству нацполиция Украины назвала в декабре 2019 года. Под подозрение попали ветеран АТО Андрей Антоненко, военная медсестра Дугарь, волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. По версии следствия, журналиста убили, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Расследование дела завершилось в мае 2020 года.

Антоненко остается под стражей. Печерский суд Киева в мае отпустил Дугарь под залог и обязательство носить электронный браслет, не выходить из дома по ночам и не выезжать из города без разрешения следователя.