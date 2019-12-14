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Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года ветерану войны в Донбассе и музыканту Андрею Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года", - зачитал решение судья.

Накануне из текста подозрения стало известно, что следователи считают Антоненко организатором убийства Шеремета.

Ранее суд в Киеве отправил под арест до 8 февраля 2020 года волонтера и детского медика Юлию Кузьменко по аналогичному подозрению.

Убийство Павла Шеремета

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: Антоненко, Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники конфликта на востоке Украины, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Украина Павел Шеремет Андрей Антоненко Киев

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