Суд в Киеве арестовал детского врача, подозреваемую в убийстве Шеремета

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которой выдвинуто подозрение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемой Кузьменко Юлии Леонидовны меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года", - зачитал решение судья.

По версии следствия, именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль, в результате взрыва которого погиб Шеремет.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что при обыске у предполагаемого организатора убийства Шеремета была обнаружена полуразобранная мина. Подозреваемый Андрей Антоненко в ожидании обыска просил сожителя забрать из квартиры некую "зеленую штуку". В ходе дополнительных обысков выяснилось, что "зеленая штука" - это противопехотная осколочная мина МОН-50. Аваков подчеркнул, что элемент аналогичной мины был частью бомбы, в результате взрыва которой погиб Шеремет.

Убийство Павла Шеремета

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: Кузьменко, военной медсестре Яне Дугарь, а также музыканту и ветерану войны в Донбассе Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники конфликта на востоке Украины, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.