Суд в Киеве отпустил под залог фигурантку дела об убийстве журналиста Шеремета

Предполагаемому организатору преступления срок ареста продлен

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей до 23 июля, а подозреваемой Яне Дугарь назначил залог.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Антоненко арест на два месяца - до 23 июля.

Между тем подозреваемую в исполнении убийства Шеремета военную медсестру Дугарь суд отпустил под залог в размере 168 тысяч гривен (6,3 тысяч долларов).

Кроме того, суд обязал Дугарь прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения населенный пункт, в котором она проживает, сообщать следователю и прокурору об изменении места жительства, сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронный браслет.

Трансляцию судебного заседания обеспечивала Судебная власть Украины на ютюб-канале.

Убийство Павла Шеремета

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану военной операции на востоке Украины Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники военной операции на востоке Украины, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.