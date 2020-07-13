Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Цирковое представление в венгерском Балатонлелле Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Граждане России смогут посетить Венгрию с 15 июля по действующим визам, однако им необходимо предъявить два отрицательных теста на коронавирус либо провести две недели на карантине, сообщает в понедельник посольство Венгрии в РФ.

Таким образом, Венгрия стала первой страной ЕС, разрешившей въезд россиянам после закрытия границ в связи с распространением коронавируса.

"Лица, приезжающие из России, не являющиеся гражданами Венгрии, которые на основании предыдущих постановлений имели право въезда, обязаны пройти медицинское обследование на границе до въезда на территорию Венгрии. Если медицинское обследование не выявило подозрения на коронавирус, назначается обязательный карантин на 14 дней в месте, указанном эпидемиологическим органом, или при возможности - если это не представляет эпидемиологического риска - официальный домашний карантин", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в посольстве, избежать карантина можно только в случае, если два теста на коронавирус, сделанные за последние пять дней до въезда (с разницей в 48 часов), будут отрицательными, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке.

"Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде", - подчеркнули в дипмиссии.

При этом оформить новые визы для посещения Венгрии пока нельзя.