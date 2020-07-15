Экс-глава британской спецслужбы допустил хакерскую месть из-за мер Лондона против Huawei

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Китаю не понравится решение Лондона исключить китайскую компанию Huawei из проекта создания британских сетей 5G, и Великобритании стоит ожидать таких ответных мер как кибератаки. Такое предположение высказал бывший глава британского Центра правительственной связи Роберт Ханниган.

"Без сомнения, Китай захочет выразить свое недовольство, но есть определенная причина думать, что это будет реализовано в киберпространстве", - приводит издание The Independent слова бывшего руководителя спецслужбы, ответственной за радиоэлектронную разведку и защиту информации правительства и армии Великобритании.

"Китайские кибератаки, кибератаки с китайской территории идут все время, и мы были свидетелями обсуждений этого во время пандемии – атак против научных институтов и медицинских научно-исследовательских центров. Это не ново", - утверждал Ханниган.

Также он высказал беспокойство, поскольку Великобритания оказалась в зависимости от Китая, ценности которого, по словам Ханнигана, "диаметрально противоположны нашим". По его словам, "Китай хочет использовать свой рычаг давления, когда он захочет, против стран и физических лиц, не нравящихся ему".

По оценке Ханнигана, проблема с Huawei и британскими сетями 5G демонстрирует "провал индустриальной политики на Западе". Кроме этого, он призвал задуматься над тем, что Китай инвестирует и в другие технологии, такие как искусственный интеллект и робототехника, и над тем, к чему это приведет.

Накануне стало известно о решении британского правительства запретить Huawei до 2027 года участвовать в развертывании сетей 5G в Великобритании.

В ответ в среду Пекин обвинил Великобританию в сговоре с США против китайских компаний.

Британский телеканал Sky news ранее отмечал, что на такой вердикт Лондона повлияли санкции США против Huawei, когда Вашингтон попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий. Из-за этого возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы: в результате британский Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу о потенциальных угрозах систем Huawei для Великобритании.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

При этом США пытаются убедить европейских и прочих союзников отказаться от сотрудничества с Huawei.