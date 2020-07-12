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Huawei запросила встречу с Джонсоном в надежде продолжить строительство 5G в Британии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies обратилась с просьбой о встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы попытаться договориться об отсрочке ее возможного отстранения от строительства сети 5G, сообщила в воскресенье газета Sunday Times.

Китайский производитель рассчитывает договориться об отсрочке до выборов 2025 года в надежде, что новое правительство может отменить это решение, сообщает газета.

Взамен Huawei обещает обеспечивать техническую поддержку своего оборудования в Великобритании, которое уже используется в сетях 2G, 3G и 4G, говорится в сообщении.

Британия предоставила Huawei ограниченную роль в своих будущих сетях 5G в январе, но с учетом санкций Вашингтона против китайской компании британские чиновники полагают, что она больше не может быть надежным поставщиком.

Джонсон столкнулся с сильным давлением со стороны Соединенных Штатов и некоторых британских законодателей, требующих запретить использование оборудования Huawei по соображениям безопасности.

Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин на прошлой неделе предупредил, что отказ от сотрудничества с Huawei пошлет "очень плохой сигнал" китайскому бизнесу.

Ожидается, что правительство проинформирует о решении, касающемся Huawei, до 22 июля.

Великобритания Huawei

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