Взлетная палуба обрушилась на горящем третий день десантном корабле США

Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На горящем уже третий день американском универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) ("Боном Ричард") на военно-морской базе в Сан-Диего (штат Калифорния) обрушилась часть взлетной палубы, сообщили местные СМИ.

На снимках, сделанных с вертолета ВМС, видны огромные участки палубы, обвалившиеся вовнутрь авианесущего десантного корабля.

Очевидцы также сообщают, что треснул корпус корабля ближе к ватерлинии. Из трещины валит густой дым. В результате пожара уже пострадала одна из двух надстроек на палубе авианесущего десантного корабля, в частности, мостик и мачта, которая обвалилась.

На 255-метровом корабле продолжается операция по тушению мощного пожара. Несмотря на предпринимаемые усилия, погасить его пока не удается. Пожар продолжает бушевать внутри корабля.

Помимо многочисленных катеров, поливающих корабль из пожарных стволов, задействовано три вертолета, сбрасывающих на него воду.

Hundreds of Navy sailors were continuing on Monday to battle a raging fire on the U.S.S. Bonhomme Richard at a San Diego naval base https://t.co/SpsqWHUx44 — The New York Times (@nytimes) July 14, 2020

Кроме того, во время тушения пожара произошла осадка и крен корабля в связи с поливом его большим количеством воды. Спасательные команды ведут ее откачку.

Командование надводных сил Тихоокеанского флота США сообщило, что, по меньшей мере, уже 59 человек пострадали в ходе тушения пожара.

"59 человек, в том числе 36 моряков и 23 гражданских лица, получили незначительные травмы в результате теплового удара и отравление дымом. В настоящее время никто из них не находится в госпитале", - говорится в сообщении командования.

Сообщение о пожаре поступило в 08:30 по местному времени в воскресенье (18:30 по Москве). Причина возгорания пока неизвестна. Оно произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техники морской пехоты.

Ситуация осложняется наличием более 3,5 тыс. тонн топлива на борту корабля, которое находится двумя палубами ниже, сказал накануне контр-адмирал Филип Собек, командующий 3-й экспедиционной ударной группой, в состав которой входит USS Bonhomme Richard. По его словам, пожарные команды делают все, чтобы огонь не распространился туда.

Начальник пожарной охраны Сан-Диего Колин Стоуэлл заявил, что пожар на корабле может продолжаться несколько дней, "когда дойдет до его ватерлинии".

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) находится на военно-морской базе в Сан-Диего на завершающем этапе двухлетнего периода модернизации, в результате которой его планировалось оснастить новейшими истребителями пятого поколения с вертикальным взлетом F-35B.

На время работ на нем была отключена пожарная сигнализация.

На момент возникновения пожара на борту корабля находилось около 160 матросов и офицеров. Общая численность команды корабля составляет тысячу моряков.