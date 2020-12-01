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В США решили не восстанавливать сгоревший летом десантный корабль

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американский авианесущий универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) ("Боном Ричард"), который получил серьезные повреждения в результате вспыхнувшего на нем в июле пожара на базе в Сан-Диего, не будет восстанавливаться, а будет списан, сообщили ВМС США.

"После тщательного рассмотрения ВМС приняли решение списать десантный корабль "Боном Ричард" в связи со значительными повреждениями, полученными в результате вспыхнувшего на нем в июле пожара", - говорится в сообщении.

ВМС США оценили восстановление большого десантного корабля более чем в $3 млрд. И потребовалось бы на это пять-семь лет.

Пожар, вспыхнувший на 255-метровом корабле в июле на военно-морской базе в Сан-Диего (штат Калифорния), продолжался около пяти дней. В результате пожара на нем обрушилась часть взлетной палубы, выгорели несколько палуб. Пострадала одна из двух надстроек палубы, в частности, мостик и мачта, которая обвалилась.

Возгорание произошло во время ремонтных работ по модернизации корабля в его грузовом отсеке на нижней палубе Deep V, где хранилось большое количество имущества и техники морской пехоты.

Причины пожара до сих пор не названы.

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) находился на военно-морской базе в Сан-Диего на завершающем этапе двухлетнего периода модернизации, в результате которой его планировалось оснастить новейшими истребителями пятого поколения с вертикальным взлетом F-35B. На время работ на нем была отключена пожарная сигнализация.

Со списанием корабля в составе ВМС США останется восемь кораблей данного класса, которые помимо морской пехоты также могут нести боевые самолеты с вертикальным взлетом и посадкой и вертолеты.

Тушение пожара на десантном корабле в Калифорнии

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США ВМС США

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