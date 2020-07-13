Пожарные допустили, что горящий в Сан-Диего корабль ВМС США будут тушить не один день

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожар, вспыхнувший на десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Сан-Диего может длиться несколько дней, об этом заявил CNN начальник пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл.

По словам Стоуэлла, корабль может гореть несколько дней, "вплоть до ватерлинии". Он отметил, что взрыв произошел в тот момент, когда экипаж покидал корабль.

Начальник Федерального пожарного подразделения Сан-Диего Роб Бондурант сообщил, что две пожарные команды все еще находятся на борту судна и тушат пожар.

"Буксиры Военно-Морского Флота Юго-Западного региона также непрерывно борются с огнем из бухты", - добавил он.

Причина пожара пока выясняется.

Как сообщил телеканалу представитель Министерства обороны, предположительно, возгорание началось на "колодезной палубе", которая служит для выхода на воду небольших десантных катеров. Он добавил, что министр обороны Марк Эспер был проинформирован о ситуации.

Ранее сообщалось, что 21 человек получил незначительные травмы в результате пожара, произошедшего в воскресенье на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Сан-Диего. 17 моряков и четверо гражданских лиц были госпитализированы с "не представляющими угрозы для жизни травмами".

Два других пришвартованных рядом судна - USS Fitzgerald и USS Russell - были перемещены на причалы подальше от огня.