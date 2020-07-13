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Более 20 человек пострадали при пожаре на корабле ВМС США

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - 21 человек получил незначительные травмы в результате пожара, произошедшего в воскресенье на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Сан-Диего, сообщили военные чиновники.

17 моряков и четверо гражданских лиц были госпитализированы с "не представляющими угрозы для жизни травмами", говорится в заявлении представителя Военно-морских надводных сил Тихоокеанского флота США Марка Рэйни.

Он отметил, что на момент пожара корабль проходил плановое техническое обслуживание. На борту было около 160 матросов и офицеров, хотя обычно на нем находятся порядка тысячи человек.

Два других пришвартованных рядом корабля - USS Fitzgerald и USS Russell - были перемещены на причалы подальше от огня, добавил он.

Сообщение о пожаре поступило в 8:30 (18:30 мск воскресенья). Где именно на 840-футовом (255-метровом) десантно-штурмовом корабле произошел взрыв и возгорание, удалось выяснить не сразу. Пламя подняло огромный столб темного дыма, который был виден вокруг Сан-Диего. Причина пожара выясняется.

США ВМС США USS Bonhomme Richard Сан-Диего

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