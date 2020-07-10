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Гонконг закроет все школы из-за новой вспышки коронавируса

Гонконг закроет все школы из-за новой вспышки коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Гонконг закроет все школы города из-за новой вспышки коронавируса COVID-19, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на министра образования региона Кевина Яна.

Школы будут закрыты с понедельника, 13 июля. Решение принято "в целях общего благополучия общественности, а также здоровья учеников". Те, у кого запланированы в ближайшее время экзамены, смогут сдать их, но прийти нужно будет в маске, а также поддерживать социальную дистанцию с другими людьми.

Накануне, 9 июля, в Гонконге выявили 34 заражения коронавирусом, это самое высокое число подтвержденных случаев в сутки за более чем три последних месяца.

Школы в специальном административном районе КНР закрыли в январе, еще на первой стадии распространения коронавируса в мире, а возобновили их работу с мая.

Однако в последние дни в Гонконге вновь начал наблюдаться рост заражений, поэтому городские власти принимают меры, чтобы его сдержать. В частности, накануне они заявили, что теперь максимум восемь человек могут сидеть вместе за столом в ресторане, а в барах, пабах и в клубах - до четырех человек.

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Хроника 09 января – 10 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Кевин Ян Гонконг Китай Коронавирус

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