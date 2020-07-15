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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
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Что случилось этой ночью: среда, 15 июля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ. Все добровольцы выработали антитела против вируса на ранней стадии исследования. Среди побочных эффектов были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц.

– Более 70 человек задержаны в Минске на стихийных акциях. Протесты проходили в том числе в областных центрах. Люди вышли на улицы после объявления имен зарегистрированных кандидатов в президенты Белоруссии.

– Фургал пожаловался на аллергию в СИЗО. Адвокат губернатора Хабаровского края утверждает, что у его подзащитного появились красные пятна на руках. Фургал опасается анафилактического шока.

– Трамп отказался договариваться с Китаем по второй фазе торгового соглашения. Президент США не хочет договариваться из-за коронавируса, пришедшего из Китая. Ранее США ввели санкции против Китая из-за политики в отношении Гонконга.

– Армения объявила о десяти сбитых азербайджанских беспилотниках. Армения обвинила Азербайджан в обстреле мирных объектов. Азербайджан отвергает обвинения.

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