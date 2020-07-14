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Фургал пожаловался на аллергию в СИЗО

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на сыпь, которую сам он считает аллергической реакцией, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Руки Фургала покрылись красными аллергическими пятнами. Он, ссылаясь на медицинское образование, утверждает, что реакция началась из-за ношения перчаток и может привести к анафилактическому шоку. Сейчас Фургал находится на карантинном режиме, его содержат в камере одного.

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Губернатор утверждает, что пока не получал передач. В его камере не работает телевизор из-за отсутствия антенны. Он получил газеты за 9 июля и читает книги.

Басманный суд Москвы арестовал Фургала 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – в 2004-2005 годах. По информации СК России, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Сергей Фургал

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