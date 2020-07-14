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Армения объявила о десяти сбитых азербайджанских беспилотниках

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов Азербайджана, заявил руководитель созданного в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе информационного центра Арцрун Ованнисян.

Он сказал, что ВС Азербайджана обстреляли два завода, газопровод и дома. Среди гражданских нет потерь.

Ованнисян добавил, что сейчас ситуация на границе спокойная.

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В Баку заявили, что азербайджанские военнослужащие в ходе боевых действий в направлении Товузского района уничтожили опорный пункт роты Вооруженных сил Армении.

Стычки на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжаются третий день. По информации азербайджанской стороны, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о четырех погибших и пятерых раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Армения Азербайджан

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