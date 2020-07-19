Трамп из-за пандемии решил проводить предвыборные митинги по телефону

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что из-за пандемии коронавируса будет проводить телефонные предвыборные митинги вместо традиционных, сообщает CNN.

В пятницу Трамп уже провел одно мероприятие в новом формате, которое он назвал "первым в истории теле-ралли". На протяжении 23 минут Трамп обсуждал различные темы, в том числе ответил на критику своего вероятного соперника от Демократической партии на предстоящих выборах Джо Байдена по поводу реакции американской администрации на пандемию.

В ходе "теле-ралли" Трамп заявил сторонникам, что США очень хорошо справляются с коронавирусом, но, пока вакцина и лекарство от COVID-19 не разработаны, "будет очень сложно проводить массовые митинги". Мероприятия в новом формате он предложил называть "митингами Трампа".

CNN отмечает, что это решение последовало после митинга Трампа в Талсе (штат Оклахома). Тогда представители департамента здравоохранения Оклахомы заявили, что из-за митинга произошел всплеск новых случаев COVID-19. Кроме того, на мероприятие пришло гораздо меньше сторонников президента, чем ожидалось.