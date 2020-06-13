Разведчик ВМС США подлетал к базе ВМФ России в Тартусе на 27 км

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сразу два разведывательных самолета ВМС США - P-8A Poseidon и Aries II в пятницу вечером провели длительные полеты вблизи российских баз в Сирии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

При этом P-8A Poseidon, в частности, совершил пролеты на беспрецедентно близком расстоянии от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Он приближался к сирийскому побережью в этом районе на расстояние около 27 км, то есть летал практически по линии 12-мильной морской границы Сирии, проходящей в 24 км от берега.

Одновременно Aries II, способный вести разведку на большую глубину территории противника, курсировал вблизи Сирии и расположенных там авиабазы Хмеймим и базы ВМФ РФ в порту Тартус на расстоянии 50-60 км от побережья.

Это уже, по меньшей мере, пятый с начала месяца полет американских морских разведчиков вблизи российских баз в Сирии.

26 мая на "перехват" американского морского разведчика Poseidon с авиабазы Хмеймим вылетали два российских истребителя Су-35, когда Poseidon слишком близко подошел к российским базам. Командование 6-го оперативного флота ВМС США назвало перехват небезопасным.

"Очередной небезопасный российский перехват самолета Р-8А Poseidon ВМС США в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - говорилось в сообщении флота. Утверждалось, что это был уже третий такой случай за последние два месяца.

ВМС США тогда опубликовали два видеоролика, на которых видно, как российские истребители на близком расстоянии с обеих сторон сопровождают американский морской разведчик над морем.