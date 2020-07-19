Что произошло за день: воскресенье, 19 июля

Нападение на экс-директора завода "Ростсельмаш" и его сестру, акции протеста на Дальнем Востоке и расследование СМИ об австрийце Яне Марсалеке

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На дом экс-директора завода "Ростсельмаш" совершено разбойное нападение. Как сообщил источник, сестра 83-летнего Юрия Пескова была найдена убитой, хозяин дома в селе Новомаргаритово Ростовской области госпитализирован с травмами. Возбуждено уголовное дело.

- На Дальнем Востоке снова прошли акции в поддержку Сергея Фургала. В первой половине дня активисты собрались в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. Хабаровчанам во время дневной акции пришлось отказаться от традиционного шествия из-за жары, они вновь вышли на центральную площадь вечером. Между тем Минздрав Хабаровского края заявил о росте заболеваемости коронавирусом на фоне протестов.

- Суточный прирост случаев COVID-19 в России стал минимальным с майских праздников. Коронавирус найден еще у 6 109 человек, на Москву пришелся 591 случай.

- СМИ сообщили об австрийце, якобы связанном с российской разведкой. Эстонская газета Postimees написала, что заместитель главы технологической компании Wirecard Ян Марсалек, подозреваемый в многомиллиардном хищении, мог сбежать в Белоруссию через Эстонию. Между тем Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и McClatchy Report по итогам совместного расследования сообщают, что Марсалек побывал в России более 60 раз за последние десять лет.

- Светлана Тихановская провела в Минске свой первый агитационный митинг. В поддержку оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии собрались несколько тысяч человек. Участников акции призвали прийти на участки не в рамках досрочного голосования, а в основной день - 9 августа.

- Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов покинул пост. Такое решение он принял после того, как команда проиграла "Химкам" со счетом 1:3.