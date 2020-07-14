В АТОР призвали не связывать открытие Турции для россиян с началом продаж авиабилетов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - То, что Turkish Airlines объявили о планах начать летать в Россию с первых чисел августа, не означает, что авиасообщение с Турцией откроется; для Турции дата возобновления рейсов не определена, подчеркнула исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что Turkish Airlines еще в июне объявила, что возобновит рейсы в Россию в июле, и активно начала продавать билеты. Сейчас все июльские рейсы перенесены на август.

"И поскольку нет информации ни о каких межгосударственных соглашениях об открытии авиасообщения и Турция не вошла в список стран, которые соответствуют утвержденным Роспотребнадзором требованиям безопасности, сложно утверждать, что августовские даты вылета турецкого перевозчика актуальны и рейсы состоятся", - сказала Ломидзе.

По ее словам, авиакомпании имеют право объявлять продажи билетов, туристы смогут ими восползоваться после открытия авиасообщения.

Она добавила, что в принципе неправильно ориентироваться на продажи российских и иностранных перевозчиков в этом вопросе.

"Они неоднократно в течение этого лета объявляли продажи билетов, начинали продавать, потом переносили даты вылета на месяц позже, на полтора. "Аэрофлот" перенес часть рейсов на 16 сентября. Это не индикатор для понимания, откроется страна или нет. Индикатор - межгосударственные соглашения и окончательные решения органов власти", - подчеркнула она.

Ранее 14 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в правительстве обсуждают вопрос о возобновлении международного сообщения и начинают контакты с другими странами, но Владимир Путин каких-то специальных встреч с правительством на эту тему не планирует.

Ломидзе также во вторник сообщила, что восемь стран объявили о готовности принимать российских туристов "хоть завтра". Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Почти во всех странах у россиян будут требовать справки об отсутствии коронавируса, измерять температуру и брать тесты на границе.