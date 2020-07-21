В Луцке обезврежена граната, выброшенная из захваченного автобуса

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Луцке взрывотехники обезвредили гранату, которую бросил в направлении полицейских Максим Кривош, подозреваемый в захвате автобуса с пассажирами, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Центр города остается в оцеплении, спецназ готовится к освобождению заложников. На месте находятся глава МВД Арсен Аваков и первый замглавы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий, которые координируют действия силовиков. С подозреваемым пытаются вести переговоры, но он плохо идет на контакт и не выдвигает конкретных требований, утверждают в Нацполиции.

В СБУ уточнили, что заложников примерно десять, а не около 20, как сообщалось ранее, передает УНИАН.

Издание "Волынь" сообщает, что в окно областного управления Нацполиции в Луцке стреляли. Об этом рассказали в пресс-службе управления. Пуля разбила окно на втором этаже. Вывеску полиции на здании завесили.

Корреспонденты разных телеканалов передают из Луцка, что выстрелы слышатся раз в 20-30 минут, сообщает "Лигабизнесинформ". В центре Луцка отключили электроснабжение, пишет издание "Конкурент" со ссылкой на облэнерго.

Утром в Луцке мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами. Он стрелял в сторону полицейских из салона и бросил гранату, которая не разорвалась. Он угрожает взорвать автобус или другую бомбу, заложенную в одном из людных мест в городе. Правоохранители проверяют информацию о втором взрывном устройстве.

В МВД сообщили, что подозреваемый - уроженец Оренбургской области Максим Кривош, проживающий в Ровенской области и дважды судимый.