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Луцкий террорист обстрелял дрон СБУ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Человек, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, несколько раз стрелял по беспилотнику СБУ, который использует спецслужба, рассказал "Интерфаксу" замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

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По его словам, после стрельбы он выбросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал.

Террорист никого не впускает в автобус и не выпускает из него, он также не позволяет передать заложникам еду и воду, сказал замминистра телеканалу "Украина24".

"Наверное, насмотрелся разного рода фильмов о захвате заложников, и заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу, то он его взорвет", - добавил он.

По его словам, информации о психических проблемах этого человека нет. Ранее в пресс-службе Нацполиции Украины сообщали, что он проходил лечение у психиатров.

"У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть", - сказал также Геращенко. - Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где, возможно, такое устройство находится".

Глава МВД Арсен Аваков, который специально прибыл в Луцк, сообщил, что у правоохранителей есть контакт со злоумышленником и его родственниками и переговоры идут. Заложники "в нормальном состоянии", передает "Лигабизнесинформ" со ссылкой на министра.

Ранее Геращенко говорил, что подозреваемый - уроженец Оренбургской области, житель города Дубно Максим Кривош. Ему 44 года, он был ранее дважды судим. В интернете есть его книга о преступности. По версии полиции и спецслужб, утром в центре Луцка он захватил рейсовый автобус с пассажирами, до сих пор никого не отпустил и угрожает применить огнестрельное оружие и взрывчатку.

В полиции говорят, что переговоры с ним затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорит только общие фразы о борьбе с системой и анархии.

Захват заложников в Луцке

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Луцк Украина Волынская область МВД СБУ Арсен Аваков Антон Герщенко

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