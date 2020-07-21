Луцкий террорист обстрелял дрон СБУ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Человек, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, несколько раз стрелял по беспилотнику СБУ, который использует спецслужба, рассказал "Интерфаксу" замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, после стрельбы он выбросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал.

Террорист никого не впускает в автобус и не выпускает из него, он также не позволяет передать заложникам еду и воду, сказал замминистра телеканалу "Украина24".

"Наверное, насмотрелся разного рода фильмов о захвате заложников, и заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу, то он его взорвет", - добавил он.

По его словам, информации о психических проблемах этого человека нет. Ранее в пресс-службе Нацполиции Украины сообщали, что он проходил лечение у психиатров.

"У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть", - сказал также Геращенко. - Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где, возможно, такое устройство находится".

Глава МВД Арсен Аваков, который специально прибыл в Луцк, сообщил, что у правоохранителей есть контакт со злоумышленником и его родственниками и переговоры идут. Заложники "в нормальном состоянии", передает "Лигабизнесинформ" со ссылкой на министра.

Ранее Геращенко говорил, что подозреваемый - уроженец Оренбургской области, житель города Дубно Максим Кривош. Ему 44 года, он был ранее дважды судим. В интернете есть его книга о преступности. По версии полиции и спецслужб, утром в центре Луцка он захватил рейсовый автобус с пассажирами, до сих пор никого не отпустил и угрожает применить огнестрельное оружие и взрывчатку.

В полиции говорят, что переговоры с ним затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорит только общие фразы о борьбе с системой и анархии.