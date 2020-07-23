Белорусский блогер Тихановской получил еще 15 суток ареста

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому присудили очередные 15 суток административного ареста.

"В Могилеве прошел суд над Сергеем Тихановским. В протоколе указано, что Сергей нарушил закон о массовых мероприятиях: участвовал в неразрешенном горисполкомом пикете 27 мая в Могилеве во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую. По решению суда (суда Ленинского района Могилева - ИФ), Сергей Тихановский получил 15 суток ареста", - сообщает белорусский портал tut.by.

29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава инициативной группы, видеоблогер Сергей, а также несколько его сторонников.

В СК Белоруссии утверждают, что во время данного мероприятия "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще нескольким лицам обвинение по части 1 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Белоруссии. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по статье 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Белоруссии.

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Белорусские правозащитники объявили Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

В июле Тихановский уже получал 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции в Гродно 29 мая.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.