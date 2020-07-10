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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
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Временный президент Боливии Аньес заразилась коронавирусом

Временный президент Боливии Аньес заразилась коронавирусом
Временный президент Боливии Жанин Аньес
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом COVID-19, об этом она сообщила в своем твиттере.

Пандемия коронавируса

"У меня положительный результат (теста - ИФ) на COVID-19, я в порядке, я буду работать, находясь в изоляции. Давайте вместе идти вперед", - написала она.

В прикрепленном к твиту видео Аньес пояснила, что решила сдать анализ на коронавирус, поскольку многие боливийские чиновники в последнее время заболели COVID-19, и тест оказался положительным. В ближайшие 14 дней она будет работать из дома при помощи интернета, пока не пройдет новый тест.

Как отмечает CNN, в последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом, в том числе министр здравоохранения Мария Эйди Рока.

Аньес стала третьей главой государства в Латинской Америке, кто заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у президента Бразилии Жаира Болсонару и президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Боливии зарегистрировано почти 43 тысячи случаев COVID-19, более 1,5 тысячи заразившихся скончались.

Боливия Жанин Аньес Коронавирус

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