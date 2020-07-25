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Что случилось этой ночью: суббота, 25 июля

Новые протесты в Хабаровске, удар Израиля по Сирии и победа Исмаилова над Емельяненко

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Дальнем Востоке снова начались митинги и шествия в поддержку Сергея Фургала. Акции в эту субботу проходят в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Участники собирались на центральных площадях городов и далее шли по центральным улицам. Мэрия Хабаровска оценила число участников в 6,5 тысячи человек.

- Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после распоряжения властей США о закрытии. Пятница была крайним сроком для закрытия консульства, которое, по мнению Вашингтона, стало базой для китайских шпионов.

- Израиль нанес авиаудары по военным объектам на юге Сирии. По данным Армии обороны Израиля, удар стал ответом на выпущенные с сирийской территории снаряды. В результате израильского удара двое сирийских военных получили ранения.

- Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире по боям без правил ACA 107 в Сочи. Поединок завершился в третьем раунде. Победа была присуждена Исмаилову техническим нокаутом.

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