Мэрия Хабаровска насчитала 6,5 тыс. человек на акции за Фургала

Несанкционированная акция в Хабаровске в поддержку Фургала 11 июля Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Администрация Хабаровска оценила примерно в 6,5 тысячи человек число участников несанкционированной акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

"На площади перед правительством региона сегодня собрались около трех тысяч человек. (...) Во время шествия к толпе присоединились еще около 3,5 тысяч человек. Всего акция собрала около 6,5 тысячи горожан", - говорится в сообщении.

Также в мэрии напомнили, что в регионе действует режим повышенной готовности из-за "массового роста COVID-19" и публичные массовые мероприятия запрещены.

Между тем местный интернет-портал DVhab.ru утверждает, что в эту субботу на улицы вышло больше участников, чем неделей ранее. Издание пишет, что "людей от 15-20 тысяч".

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

После новостей о задержании Фургала жители Хабаровска и ряда других дальневосточных городов проводят массовые несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора.