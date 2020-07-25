Израиль сообщил об авиаударе по Сирии

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удар по военным объектам на юге Сирии в ответ на выпущенные с сирийской территории снаряды, говорится в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).

"Ранее сегодня (в пятницу - ИФ) боеприпасы были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам", - сказано в сообщении.

Израильская сторона возложила ответственность за инцидент на Сирию и заверила, что ответит на любое нарушение своего суверенитета.

Об атаке Израиля сообщает и сирийское агентство SANA. По его данным, в 23:00 по местному времени израильское воздушное судно атаковало три позиции в районе Кунейтры. В результате двое сирийских военных получили легкие ранения. Кроме того, атака привела к небольшому лесному пожару.