Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала

Акция против назначения нового губернатора в Хабаровске 21 июля Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Несанкционированные митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в субботу в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске, передали корреспонденты агентства "Интерфакс".

Участники собираются на центральных площадях городов и далее идут шествием по центральным улицам. Официальных данных о количестве участников не приводится. Полиция следит за порядком в ходе несанкционированных акций.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

После новостей о задержании Фургала жители Хабаровска и ряда других дальневосточных городов проводят массовые несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора.