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Эрдоган проверил работы по превращению собора Святой Софии в мечеть

Эрдоган проверил работы по превращению собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соборе Святой Софии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье посетил собор Святой Софии, чтобы проконтролировать, как проходит процесс превращения его в мечеть, сообщают турецкие СМИ.

Администрация турецкого лидера опубликовала фотографии этого визита. Внутри собора проходят подготовительные работы: турецкие СМИ сообщали, что планируется на время богослужения скрыть символы христианской веры.

Ожидается, что первая мусульманское богослужение состоится 24 июля. В нем примут участие около 500 верующих. О том, будет ли среди них сам президент Турции, пока не сообщается.

Ранее в июле судебные власти Турции отменили решение, принятое в 1934 году, согласно которому Святой Софии присваивался статус музея. Сразу после этого Эрдоган объявил, что собор будет превращен в мечеть.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Собор Святой Софии Святая София

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