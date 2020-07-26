Дегтярев пообщался с участниками акции в поддержку Фургала

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с представителями инициативной группы, которая проводила автомобильную акцию в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края в воскресенье.

"Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение", - говорится в сообщении.

Пресс-служба предоставила журналистам видео этой встречи.

Дегтярев отметил, что готов к диалогу с людьми. "Вот с вами я могу пообщаться - вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу. Мы, конечно, Сергею Ивановичу (Фургалу - ИФ) как партия будем оказывать поддержку", - подчеркнул врио губернатора края.

Он отметил, что в преддверии зимы и начала нового учебного года региону необходим руководитель. "Вы подумайте - край обезглавлен. Моя задача как врио - все процессы наладить. Вот и вся моя миссия", - сказал Дегтярев.

Самым активным жителям он предложил войти в Народный совет при врио губернатора.

"Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы и находить пути их решения", - добавили в пресс-службе.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил 9 июля. По версии следствия, тот организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

лж ап