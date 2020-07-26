Украинские военные будут контролировать прекращение огня в Донбассе
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Украинские военные начали подготовку к прекращению огня на линии разграничения в Донбассе, контроль над выполнением договоренностей будут осуществлять военнослужащие с опытом миротворческих миссий, сообщает штаб Объединенных сил в "Фейсбуке".
"Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, начиная с 00:01 27 июля, на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.
Такой шаг позволит "не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации, говорится в сообщении.
На прошедшем в среду заседании контактной группы по Донбассу стороны согласовали комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.