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Украинские военные будут контролировать прекращение огня в Донбассе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Украинские военные начали подготовку к прекращению огня на линии разграничения в Донбассе, контроль над выполнением договоренностей будут осуществлять военнослужащие с опытом миротворческих миссий, сообщает штаб Объединенных сил в "Фейсбуке".

"Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, начиная с 00:01 27 июля, на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Такой шаг позволит "не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации, говорится в сообщении.

На прошедшем в среду заседании контактной группы по Донбассу стороны согласовали комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.

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