Пострадавший при пожаре собор в Нанте восстановят за счет государства

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Восстановление собора в городе Нант, в котором на выходных произошел пожар, будет проводиться из средств государственного бюджета, заявил в понедельник министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

"Государство возьмет на себя восстановление собора в Нанте", - сказал Ле Мэр в эфире BFM TV.

"Это обязательство государства, потому что это его собственность. И кроме того, это обязательство государства, потому что это наша культура", - отметил министр.

Утром 18 июля разгорелся сильный пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. К ликвидации возгорания было привлечено около сотни пожарных. Они за несколько часов справились с огнем, однако был нанесен значительный ущерб зданию, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма. Кроме того, полностью уничтожен большой орган XVII века, который считался одной из главных исторических реликвий собора.

Версия умышленного поджога готического собора XV века пока остается приоритетной. Французская полиция взяла под стражу 39-летнего мужчину по подозрению к причастности к поджогу. Задержанный является активистом церковного прихода, которому было поручено запереть вечером в пятницу двери собора. Подозреваемый, отмечает BFMTV, является мигрантом, желавшим легализовать свое пребывание во Франции.

Собор Святых Петра и Павла – кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Собор строился 457 лет – с 1434 по 1891 год. Это уже четвертая церковь на этом месте; собору предшествовали раннехристианская римская часовня в Намнете (III век), собор VI века и собор в романском стиле XI века.