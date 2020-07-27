В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании объявило о запуске новой кампании по борьбе с ожирением в стране, которая, как ожидают чиновники, снизит шансы британцев заразиться новым коронавирусом и, таким образом, снизит нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства (NHS). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба британского правительства.

Новая стратегия по борьбе с ожирением в Великобритании будет, в частности, включать в себя ограничение рекламы нездоровой еды на телевидении и в интернете. Под нездоровой едой подразумеваются продукты с высоким содержанием жира, сахара или соли. Реклама таких продуктов будет запрещена с утра и до 9 часов вечера.

Кроме того, супермаркетам запретят продавать нездоровую еду по скидкам. Имеются в виду предложения "купите один товар и получите второй бесплатно", поясняется в сообщении на сайте правительства. Нездоровые продукты также запретят размещать в видных местах в магазинах, то есть на входе и в прикассовой зоне. Вместо этого супермаркеты будут поощрять предлагать больше здоровой еды - например, фруктов и овощей - по скидкам.

Помимо этого, британское правительство обяжет рестораны, кафе и закусочные, продающие блюда навынос, штатная численность в которых превышает 250 человек, маркировать продаваемую еду этикетками с указанием калорийности. Такая мера, как считают чиновники, поможет британцам потреблять меньше калорий. До конца года правительство Великобритании также обсудит возможность маркировать этикетками с указанием калорийности емкости с алкоголем.

В рамках новой стратегии также будет увеличено количество сервисов NHS по коррекции веса. Речь, в частности, идет о приложениях для контроля за весом и различных онлайн-сервисах.

Ожирение - один из серьезнейших кризисов в сфере здравоохранения в Великобритании

В сообщении британского правительства отмечается, что ожирение является одним из серьезнейших кризисов в области здравоохранения, с которыми столкнулась страна. Согласно данным властей, в Англии почти две трети (63%) совершеннолетних жителей имеют лишний вес или страдают от ожирения. Каждый третий ребенок в стране по окончании начальной школы имеет лишний вес или страдает от ожирения.

Также отмечается, что вызываемые ожирением заболевания обходятся британской системе здравоохранения в 6 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Кроме того, ожирение повышает риски тяжелого течения COVID-19 или смерти от коронавируса. Так, почти 8% британцев с COVID-19, попавших в реанимацию в критическом состоянии, страдали от ожирения. Для сравнения - среди заразившихся коронавирусом людей с нормальным весом в реанимацию попадают лишь 2,9%.