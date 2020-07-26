Севастополь отметил День ВМФ парадом и морским "Бессмертным полком"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Десятки тысяч жителей Севастополя и туристов стали зрителями парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня военно-морского флота (ВМФ), передал корреспондент "Интерфакса".

"Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса", - сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

Начало военно-спортивного праздника третий год подряд ознаменовал холостой выстрел из восстановленной корабельной пушки XIX века. Старинное 36-фунтовое орудие установлено напротив символа Севастополя - памятника затопленным кораблям.

Также в этом году в Севастополе впервые прошел "Бессмертный полк" на воде: эскадра катеров пронесла по морю наименования соединений, воинских частей и кораблей, имена адмиралов, генералов, офицеров, матросов и солдат, вошедших в историю Черноморского флота.

День ВМФ в Севастополе завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией бухты.