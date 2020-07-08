Экс-глава Nissan Карлос Гон перевел $860 тыс. вероятным организаторам его побега в Ливан

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава Nissan Motor Co. Карлос Гон перевел более $860 тыс. компании, связанной с одним из двух мужчин, которых задержали в США по подозрению в содействии побегу Гона из Японии в конце прошлого года. Об этом свидетельствуют судебные документы, представленные федеральной прокуратурой.

Майкл Тейлор и его сын Питер Тейлор, задержанные в США по запросу японских властей 20 мая текущего года, подали иск, требуя освободить их под залог на время рассмотрения судом запроса об их экстрадиции в Японию.

Тейлоры наняли хорошо известную команду адвокатов, чтобы опротестовать требование Японии об их экстрадиции. В частности, в эту команду входит Эбби Лоуэлл, представлявший в свое время в суде Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, а также дочь президента Иванку Трамп.

Юристы утверждают, что 59-летний Майкл Тейлор и его 27-летний сын Питер не совершали преступления в Японии и в любом случае должны быть освобождены под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции с учетом вспышки коронавируса в окружной тюрьме, в которой они содержатся. По данным на 2 июля, COVID-19 был выявлен у 36 заключенных, и один человек скончался, говорится в иске, поданном Тейлорами в окружной суд штата Массачусетс.

Обвинения в Японии и побег в Ливан

Как сообщалось, Гон был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении, жалуясь на жесткие условия содержания. Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, а в январе 2019 года он был вынужден уйти в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

В марте 2019 года Гон был освобожден под залог в $8,9 млн, а в декабре он сбежал из Японии в Ливан, провернув сложную операцию. Гон вылетел из Японии в Стамбул на частном самолете, на борт которого он был пронесен в кейсе для звуковой аппаратуры. В Стамбуле он был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Гон, который отрицает предъявленные ему обвинения, заявил, что принял решение бежать в Ливан, поскольку не надеялся на справедливые судебные разбирательства в Японии. Прокуратура США утверждает, что Тейлоры были ключевыми участниками побега Гона, ссылаясь на результаты проведенного в Японии расследования, в том числе, на видеозаписи передвижений отца и сына в Японии.

Майкл Тейлор, экс-сотрудник сил специального назначения армии США, сделал карьеру, участвуя в сложных международных миссиях по спасению людей.

Банковские документы, представленные прокуратурой США во вторник, являются первым подтверждением наличия финансовой связи между Гоном и Тейлорами. В них видно, что в октябре 2019 года со счета в парижском банке, который по данным прокуратуры, связан с Гоном, было сделано два перевода на общую сумму $862,5 тыс. компании Promote Fox LLC, управляемой Питером Тейлором и одним из его братьев. Данные о переводе денежных средств были приложены к официальному запросу об экстрадиции Тейлоров, сделанному японскими властями.

Два десятилетия назад Гон спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Он был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng. В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".