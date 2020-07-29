В Донбассе зафиксировали 111 нарушений перемирия

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе после вступления в силу новых мер по контролю перемирия, говорится в отчете миссии за 28 июля, опубликованном на ее официальном сайте.

Как следует из отчета СММ ОБСЕ, с 00:01 27 июля наблюдатели зафиксировали 111 нарушений перемирия. В основном применялось стрелковое оружие.

С 00:01 27 июля стороны конфликта в Донбассе приступили к выполнению дополнительных мер контроля за перемирием, которое согласно договоренностям должно продлиться до полного урегулирования конфликта.

О согласовании новых мер по прекращению огня в Донбассе сообщил на прошлой неделе журналистам полномочный представитель России на переговорах по конфликту в Украине Борис Грызлов. По данным ОБСЕ, новые договоренности включают в себя запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование сторонами конфликта любых видов летательных аппаратов; запрет на применение огня, включая снайперский, и другие меры.