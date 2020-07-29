Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:51Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 682 030+200 800

В Донбассе зафиксировали 111 нарушений перемирия

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе после вступления в силу новых мер по контролю перемирия, говорится в отчете миссии за 28 июля, опубликованном на ее официальном сайте.

Как следует из отчета СММ ОБСЕ, с 00:01 27 июля наблюдатели зафиксировали 111 нарушений перемирия. В основном применялось стрелковое оружие.

С 00:01 27 июля стороны конфликта в Донбассе приступили к выполнению дополнительных мер контроля за перемирием, которое согласно договоренностям должно продлиться до полного урегулирования конфликта.

О согласовании новых мер по прекращению огня в Донбассе сообщил на прошлой неделе журналистам полномочный представитель России на переговорах по конфликту в Украине Борис Грызлов. По данным ОБСЕ, новые договоренности включают в себя запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование сторонами конфликта любых видов летательных аппаратов; запрет на применение огня, включая снайперский, и другие меры.

ОБСЕ Украина Донбасс

Новости по теме

Новости

В США обвинили Россию в дезинформации о COVID-19

В США обвинили Россию в дезинформации о COVID-19

Что случилось этой ночью: среда, 29 июля

Фондовый рынок США снизился под давлением акций техкомпаний

Фондовый рынок США снизился под давлением акций техкомпаний

Госдеп заявил об общем у США и РФ интересе в предотвращении инцидентов в космосе

Трамп не исключил крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Трамп не исключил крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Финская погранслужба начала расследование инцидента с Су-27 из РФ

Финская погранслужба начала расследование инцидента с Су-27 из РФ

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС

Совет ЕС принял пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге

Помпео заявил, что Китай продвигает свои интересы через Демпартию США

Пандемия коронавируса

Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус

Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');