Ким Чен Ын назвал тех, кто предотвратил распространение COVID-19 в КНДР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР удалось не допустить распространения COVID-19 благодаря дальновидному руководству Центрального комитета партии и высокой сознательности граждан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы полностью предотвратили распространение злокачественного вируса и сохранили стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на мировой кризис здравоохранения, что является блестящим успехом, достигнутым дальновидным руководством Центрального комитета партии и высоким чувством сознательной слаженности, проявляемым всеми людьми, которые движутся как одно целое по приказу Центрального комитета партии", - пишет ЦТАК о выступлении Ким Чен Ына в ходе расширенного заседания политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.

По словам северокорейского лидера, необходимо продолжать укреплять противоэпидемическую работу, чтобы "в полной мере обеспечить безопасность государства и благополучие народа".

"Он подчеркнул необходимость поддерживать максимальную бдительность без малейшего самоуспокоения или расслабления на противоэпидемическом фронте, а также перестроить и практиковать более жесткие противоэпидемические усилия в условиях сложившейся ситуации, когда тенденция к повторному заражению и повторному распространению злокачественной заразной болезни сохраняется в соседних странах", - уточняет агентство.

КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения нового типа коронавируса.