Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:44Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Ким Чен Ын назвал тех, кто предотвратил распространение COVID-19 в КНДР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР удалось не допустить распространения COVID-19 благодаря дальновидному руководству Центрального комитета партии и высокой сознательности граждан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы полностью предотвратили распространение злокачественного вируса и сохранили стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на мировой кризис здравоохранения, что является блестящим успехом, достигнутым дальновидным руководством Центрального комитета партии и высоким чувством сознательной слаженности, проявляемым всеми людьми, которые движутся как одно целое по приказу Центрального комитета партии", - пишет ЦТАК о выступлении Ким Чен Ына в ходе расширенного заседания политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.

По словам северокорейского лидера, необходимо продолжать укреплять противоэпидемическую работу, чтобы "в полной мере обеспечить безопасность государства и благополучие народа".

"Он подчеркнул необходимость поддерживать максимальную бдительность без малейшего самоуспокоения или расслабления на противоэпидемическом фронте, а также перестроить и практиковать более жесткие противоэпидемические усилия в условиях сложившейся ситуации, когда тенденция к повторному заражению и повторному распространению злокачественной заразной болезни сохраняется в соседних странах", - уточняет агентство.

КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения нового типа коронавируса.

КНДР коронавирус COVID-19 Ким Чен Ын

Новости по теме

Новости

США примут меры, если подтвердился "сговор" России с талибами

Суд в Минске оставил под стражей кандидата в президенты Белоруссии

Что произошло за день: четверг, 2 июля

Ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране взяли на себя "Гепарды родины"

Ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране взяли на себя "Гепарды родины"

Лукашенко призвал "братьев-россиян" относиться к Белоруссии "по-человечески"

Лукашенко призвал "братьев-россиян" относиться к Белоруссии "по-человечески"

Украинский омбудсмен заявила, что в тюрьмах РФ заставляли украинцев голосовать

Украинский омбудсмен заявила, что в тюрьмах РФ заставляли украинцев голосовать

Британский суд отказал Мадуро в доступе к золотому запасу Венесуэлы

Претенденту в президенты Белоруссии Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям

Претенденту в президенты Белоруссии Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Пожар произошел на предприятии по обогащению урана в Иране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');