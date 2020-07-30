Что случилось этой ночью: четверг, 30 июля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Хабаровский край получит почти 800 млн рублей на оплату ЖКУ. Деньги пойдут на компенсацию услуг для федеральных льготников. Подобные компенсации выделят 30 регионам России.

– Глава австрийской компании потребовал ответить на санкции против "Северного потока 2". Компания OMV участвует в строительстве нового газопровода. США ввели санкции против всех, кто имеет отношение к его строительству.

– The Guardian сообщила о тысяче детей суррогатных матерей, застрявших в России. Родители-иностранцы не могут забрать их из-за закрытых границ. Среди них граждане Китая, Франции, Аргентины, Австралии и других стран.

– Бразилия разрешит въезд иностранцев, несмотря на рекорд заражаемости COVID-19. Въехать в страну можно только воздушным транспортом. Ранее президент Бразилии объявил, что вылечился от коронавируса.