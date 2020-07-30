The Guardian сообщила о тысяче детей суррогатных матерей, застрявших в России

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Порядка 1 тыс. младенцев, родившихся у суррогатных матерей в России, не могут покинуть страну из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса COVID-19, пишет The Guardian со ссылкой на результаты собственного расследования.

"Дети, некоторые из которых родились еще в феврале, получают уход, в основном, от нанятых нянь в съемных квартирах в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах", - отмечает газета.

Детей, рожденных суррогатными матерями, как правило, отдают родителям через несколько дней после их появления на свет, но из-за пандемии некоторым родителям пришлось просить суррогатных матерей взять на себя уход за детьми.

По данным зампреда Совета при президенте РФ по правам человека Ирины Киркоры, слова которой приводит издание, с февраля 2020 года у 180 семей из Китая родились дети у суррогатных матерей из России. Также детей, родившихся в РФ, ждут их семьи в Сингапуре, Франции, Аргентине, Австралии и на Филиппинах. По оценкам Киркоры, речь идет примерно об 1 тыс. детей, согласно данным центра, предоставляющего подобные услуги в Санкт-Петербурге, - не менее 600 детей.

"Это проблема, требующая срочного решения. Эти дети растут, им нужны их родители", - цитирует газета ее слова.

В статье отмечается, что в чатах в социальных сетях биологические родители таких детей записывают специальные видеообращения, в которых призывают Россию выдать им специальные визы, чтобы они смогли забрать детей на родину. В этих видеообращениях они рассказывают свои истории о бесплодии, неудачных попытках забеременеть и приступах депрессии из-за невозможности забрать ребенка и провести с ним первые месяцы его жизни.