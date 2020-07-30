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В Совфеде задержание "вагнеровцев" сравнили с историей о Скрипалях

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Задержание группы россиян под Минском и заявления о подготовке ими терактов могут быть провокациями со стороны людей в окружении президента Александра Лукашенко, его противников или игроков из третьих стран, предположил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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"Эти утверждения про 200 бойцов - похоже, что это провокация, задуманная в какой-то третьей стране и умело вброшенная в информационное пространство для того, чтобы в напряженной предвыборной ситуации "завести", как говорится, батьку, то есть президента Лукашенко, - сказал сенатор. - Этот фейк напоминает сообщения о вмешательстве РФ в выборы в Штатах, об отравлении Скрипалей".

По его словам, спровоцировать конфликт мог "кто-то из окружения Лукашенко, кто не заинтересован в развитии российско-белорусских отношений", либо "кто-то из противоборствующего лагеря".

"Я не думаю, что Лукашенко лично занимается подобными вещами для продвижения своих (предвыборных) планов", - добавил сенатор.

Джабаров исключает, что кто-либо в России мог планировать подрывные действия в Белоруссии, в частности, теракты: "Россия такими делами никогда не занималась, даже в странах, которые недружественны по отношению к Москве".

Он выразил надежду, что "ухудшения двусторонних отношений не будет, а обвинения с россиян будут сняты".

"Сейчас, конечно, работают компетентные органы - и по линии МИД, и по линии спецслужб, чтобы урегулировать этот конфликт. После этого может последовать какая-то официальная реакция Москвы", - сказал Джабаров.

О задержании в Белоруссии 33 бойцов иностранной частной военной компании первым в среду сообщило государственное информагентство "БелТА". По его сведениям, всего в стране может находиться больше 200 боевиков, задача которых - дестабилизировать обстановку перед выборами президента. Задержание "вагнеровцев" затем подтвердили в КГБ.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков подтвердил, что в страну заброшено еще больше 200 бойцов, которых ищут. По его словам, в отношении 33 уже задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

Хроника 29 – 30 июля 2020 годаЗадержание "вагнеровцев" в Белоруссии
Совет Федерации Владимир Джабаров ЧВК Вагнер Александр Лукашенко Минск Белоруссия США Андрей Равков

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