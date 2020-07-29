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Задержанные под Минском россияне упомянули службу в силовых ведомствах РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Задержанные под Минском члены ЧВК "Вагнера" ссылались на свой прошлый опыт службы в российских силовых ведомствах как основание непривлечения их к ответственности, заявил анонимный представитель группы "А" КГБ Белоруссии, которая проводила задержание.

"В момент задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию непривлечения их к административной и уголовной ответственности", - заявил одетый в балаклаву неназванный представитель группы "А" в новостном сюжете на телеканале "Беларусь 1". Голос сотрудника спецслужбы был изменен.

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По его словам, "данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства, подлежат ответственности в соответствии с действующими нормами законодательства Республики Беларусь".

Он также сообщил, что "данное оперативно-боевое мероприятие планировалось и проводилось с учетом подтвержденной оперативной информации о наличии реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах у подозреваемых лиц".

В эфире был показан момент задержания членов ЧВК в одном из санаториев под Минском. Задержанные сопротивления не оказывали. "По кадрам задержания видно, что люди реагируют на все спокойно, можно сказать – профессионально, сопротивления не оказывают. Видно, опыт подсказывает, что бывает, когда силы неравны", - отметил автор сюжета.

Также в сюжете поочередно показаны паспорта и изображения задержанных.

Между тем, в подводке к сюжету утверждается, что "в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Как сообщалось, президент Белоруссии Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза страны по поводу задержания 32 граждан России и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

Вакульчик заявил президенту, что задержанные накануне россияне являются членами ЧВК "Вагнера".

Посольство РФ в Минске подтвердило, что получило официальное уведомление от МИД республики о задержании граждан РФ.

Белоруссия

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