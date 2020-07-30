В Киеве потребуют экстрадиции задержанных в Белоруссии "вагнеровцев"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии лиц, которые, предположительно, являются бойцами ЧВК "Вагнер".

Вопрос выдачи задержанных поднимет Служба безопасности Украины, сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в четверг. Позже в пресс-центре заявили, что СБУ убеждена, что боевики ЧВК "Вагнер", которых 29 июля задержали в Белоруссии, должны быть экстрадированы на Украину.

"СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратится с ходатайством об экстрадиции указанных лиц", - говорится в соответствующем сообщении пресс-центра.

В спецслужбе заявляют, что собрали достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК "Вагнер" на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

"Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины", - подчеркнули в СБУ.

Задержание "вагнеровцев" под Минском

29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов задержали под Минском более 30 боевиков "иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

Вечером 29 июля президент Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза Белоруссии. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

Утром 30 июля госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные россияне дают показания. Позднее в четверг в Следственном комитете Белоруссии заявили, что задержанных "вагнеровцев" подозревают в подготовке массовых беспорядков.