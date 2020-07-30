Задержанные в Белоруссии "вагнеровцы" начали давать показания

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Задержанные накануне под Минском россияне дают показания, сообщил в четверг госсекретарь Совбеза Белорусии Андрей Равков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее госагентство "БелТА" сообщило, что правоохранительные органы задержали под Минском 32 человек из иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Позже эту информацию на срочном совещании Совбеза Белорусии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.

По данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

В публикации также отмечалось, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 человек для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании перед выборами белорусского президента.