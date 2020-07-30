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Задержанных "вагнеровцев" заподозрили в подготовке терактов

Задержанных "вагнеровцев" заподозрили в подготовке терактов
Кадр: телеканал "Беларусь 1"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных накануне 32 россиян и одного гражданина Белоруссии возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

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Он подтвердил информацию государственного информагентства "БелТА" о том, что всего в страну было заброшено более 200 бойцов иностранной частной военной компании, целью которых было дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

"33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена", - сказал Равков.

По его словам, задержанные "начали давать показания".

Накануне участник задержания - анонимный боец группы "А" КГБ Белоруссии в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Воевавший в Донбассе писатель и политик Захар Прилепин сообщил, что узнал в списке задержанных знакомых бойцов. Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них "были зафиксированы в Донбассе". Он также утверждал, что в Минске не получали от российских спецслужб никаких пояснений о переброске бойцов ЧВК через территорию Белоруссии.

Андрей Равков Белоруссия Совбез ЧВК Вагнер КГБ Минск

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