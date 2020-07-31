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Правнучка Рокоссовского назвала ударом в сердце порчу его памятника

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Акт вандализма в отношении памятника маршалу Константину Рокоссовскому совершили польские националисты, заявила "Интерфаксу" в пятницу правнучка маршала Ариадна Рокоссовская.

"Это удар в сердце. Сложно что-то сказать, когда у памятника твоему прадеду отрезают голову. Это явно не просто хулиганская или пьяная выходка. Это явно была показательная акция националистов", - сказала Рокоссовская.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что неизвестные похитили памятник Рокоссовскому, стоявший в польском городе Легнице. Позже статую нашли, но без головы и маршальской булавы. Бюст был частью экспозиции Музея меди в Легнице.

"Сперва я узнала, что памятник украли. Моя первая мысль - это сделали, чтобы сдать на цветной металл для наживы. Но потом я узнала, что памятник нашли с отпиленной головой и маршальской булавой. Нет слов", - сказала она.

"Мне звонят знакомые, в том числе, знавшие моего прадеда, и плачут. Нам здесь в России очень сложно понять уровень национализма, который сейчас в Польше зашкаливает, на что способны люди, которые в той атмосфере", - сообщила Рокоссовская.

Между тем в МИД РФ заявили, что Москва возмущена актом вандализма в отношении памятника маршалу Рокоссовскому в Польше. На Смоленской площади подчеркнули, что польские власти до сих пор не выразили своего отношения "к этому безобразному происшествию".

"Обращает на себя внимание тот факт, что в очередной раз акт вандализма совершен на территории воинского захоронения, хотя Варшава неоднократно заверяла, что такие объекты пользуются неприкосновенностью и должны охраняться", - добавили в МИД России.

В министерстве отметили, что осквернение памятников советским воинам в Польше "напрямую связано с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ".

В посольстве РФ в Варшаве сообщили "Интерфаксу", что готовят письма протеста к польским властям в связи с происшествием.

Польша Константин Рокоссовский Ариадна Рокоссовская

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