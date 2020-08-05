Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19
Суточный прирост заболевших в стране второй день подряд превышает 1 тысячу
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Турецкие власти выразили обеспокоенность в связи с ростом подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, так как ежедневный прирост числа заражений второй день подряд превышает показатель в тысячу человек, пишут в среду местные СМИ.
Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа призвал граждан вновь серьезно отнестись к соблюдению норм социального дистанцирования, чтобы не допустить повторной вспышки инфекции.
"Мы обеспокоены ростом числа случаев (заражения коронавирусом - ИФ), который раньше ограничивался некоторыми провинциями, но в последние дни это касается всей страны", - сказал министр ранее на этой неделе.
Обеспокоенность ситуацией выразила и Медицинская палата Анкары, представители которой заявили во вторник, что "больницы, (оборудованные для больных COVID-19, - ИФ) и отделения интенсивной терапии в Анкаре заполнены на 100%" и не в состоянии принимать новых пациентов с коронавирусом.
Однако управление здравоохранения провинции Анкара сразу опровергло это заявление, уточнив, что отделения интенсивной терапии в городе заполнены только на 63%, и подчеркнув, что пандемия остается под контролем.
Граждан Турции обязали использовать маски в общественных местах, в том числе на пляжах, где участились проверки со стороны полиции.
По состоянию на 5 августа у 236 112 человек в Турции подтвердился COVID-19. 5 784 пациента умерли от последствий заражения инфекцией, 219 506 - полностью вылечились.