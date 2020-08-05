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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:49Заразились
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Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19

Суточный прирост заболевших в стране второй день подряд превышает 1 тысячу

Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Турецкие власти выразили обеспокоенность в связи с ростом подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, так как ежедневный прирост числа заражений второй день подряд превышает показатель в тысячу человек, пишут в среду местные СМИ.

Пандемия коронавируса

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа призвал граждан вновь серьезно отнестись к соблюдению норм социального дистанцирования, чтобы не допустить повторной вспышки инфекции.

"Мы обеспокоены ростом числа случаев (заражения коронавирусом - ИФ), который раньше ограничивался некоторыми провинциями, но в последние дни это касается всей страны", - сказал министр ранее на этой неделе.

Обеспокоенность ситуацией выразила и Медицинская палата Анкары, представители которой заявили во вторник, что "больницы, (оборудованные для больных COVID-19, - ИФ) и отделения интенсивной терапии в Анкаре заполнены на 100%" и не в состоянии принимать новых пациентов с коронавирусом.

Однако управление здравоохранения провинции Анкара сразу опровергло это заявление, уточнив, что отделения интенсивной терапии в городе заполнены только на 63%, и подчеркнув, что пандемия остается под контролем.

Граждан Турции обязали использовать маски в общественных местах, в том числе на пляжах, где участились проверки со стороны полиции.

По состоянию на 5 августа у 236 112 человек в Турции подтвердился COVID-19. 5 784 пациента умерли от последствий заражения инфекцией, 219 506 - полностью вылечились.

Хроника коронавируса. Август.

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Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.
Турция Коронавирус

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