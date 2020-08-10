Тесты на COVID-19 в Турции для иностранных туристов будут бесплатными

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Турции разъяснило порядок действий турецких властей в отношении иностранных туристов в условиях сохраняющихся рисков заражения коронавирусом; в дипмиссии, в частности, сообщили, что тесты на коронавирус зарубежным гостям будут делать бесплатно.

Перед паспортным контролем в аэропорту пассажирам будут измерять температуру, говорится в сообщении посольства. Если она выше 37,8 градусов, то туриста пригласят в специально отведенное помещение, где через полчаса ему снова измерят температуру. Путешественника также осмотрит врач.

Если у туриста все еще будет повышенная температура, у него возьмут пробу для теста методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) на коронавирус. Тест будет бесплатным. "Время ожидания результата зависит от загруженности лаборатории в аэропорту", - сообщает посольство.

Как отметили в дипмиссии, если результат теста на COVID-19 отрицательный, то пассажир покидает аэропорт в сопровождении гида принимающей компании и направляется в отель. Если результат тестирования оказался положительным, то вызывается специальная бригада скорой помощи для доставки больного в медицинское учреждение и более тщательного обследования и проверки состояния его здоровья.

В больнице решение о госпитализации, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства принимает врач. "Он определяет степень риска потенциально осложненного течения болезни. При наличии симптомов (температура, кашель) и сопутствующих хронических заболеваний (сахарный диабет, почечная или сердечная недостаточность, астма, бронхит и т.п.) проводится дополнительное тестирование, включая лабораторные анализы крови, исследование легких на МРТ, КТ и т.п. Затем принимается решение о госпитализации особо сложных пациентов", - рассказали в посольстве.

Если у туриста не наблюдается симптомов коронавируса, он помещается в изолятор в гостинице под наблюдение врача при отеле. При этом предполагается, что через 5-7 дней проводится дополнительное тестирование. Если тест будет отрицательным, то туриста переселят в обычный номер для отдыха, а если будет выявлен коронавирус, его госпитализируют.

"Согласно "сертификату здоровья" отельеры берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица. Однако по итогам карантина, если он превышает количество дней отдыха по оплаченной путевке, перелет в Россию должен оплатить либо туроператор, либо сам клиент. Данный вопрос остается открытым. Страховая компания выполняет свои обязательства по оплате транспортных расходов по возвращению на родину в случае госпитализации клиента, а не пребывания на карантине", - подчеркнули в дипмиссии.

Между тем, в посольстве сообщают, что при выявлении COVID-19 у одного из членов семьи, анализы берутся у всей семьи отдыхающих. Провериться на COVID-19 по собственной инициативе можно только за свой счет. "При этом, если результат окажется положительным, расходы будут покрыты за счет страхового полиса. В противном случае затраты несет сам клиент", - пояснили в дипмиссии.

В случае летального исхода авиакомпания может отказать в репатриации тела пациента с установленным диагнозом COVID-19 в связи с высоким риском инфицирования. В таких случаях родственникам будет предложено захоронение на территории Турции.

В пятницу, 7 августа, Ростуризм рекомендовал российским туристам, планирующим отдых в Турции, приобретать медицинские страховки, покрывающие расходы на лечение COVID-19. После возвращения в Россию в соответствии с требованием Роспотребнадзора российским гражданам необходимо пройти тестирование в течение трех календарных дней со дня прибытия.