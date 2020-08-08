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Украина из-за COVID-19 до 30 августа закроет КПП на границе с Крымом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на территорию Крыма и выезда оттуда, сообщил министр кабмина Олег Немчинов по итогам внеочередное заседания правительства в субботу.

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Это обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом в целях предотвращение распространения в стране COVID-19, пояснил он в своем телеграм-канале.

По его словам, работа пунктов временно прекратится с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей.

На границе с Крымом расположены три украинских КПП - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка", на севере Крыма им соответствуют российские пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".

Хроника коронавируса. Август.

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Украина Крым Коронавирус

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