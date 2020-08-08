В Киеве допустили возвращение карантина при резком всплеске COVID-19

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Количество больных коронавирусом в Киеве растет каждый день на текущей неделе, отмечает мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, выявлено 186 случаев только за прошедшие сутки. 11 из них - у детей.

"Ситуация с распространением вируса ухудшается (...) Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям. Чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных", - написал мэр в телеграме утром в субботу.

Кличко отметил, что на сегодня в столице уже 9 178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки заболели: 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет; 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет; семь девочек - от 2 до 16 лет и четыре мальчика от 1 года до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3 163 жителя Киева.